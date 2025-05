Izšla je biografija Hitlerjevega osebnega fotografa Heinricha Hoffmanna

Nastal je portret verjetno najvplivnejšega fotografa nacističnega obdobja. Že od samega začetka prepričan nacionalsocialist je Hitlerja tesno spremljal in portretiral že od zgodnjih dvajsetih let 20. stoletja. Hoffmann, v čigar fotografskem studiu je Hitler spoznal svoje dekle Evo Braun, je kasneje postal del diktatorjevega najožjega kroga.

Dovoljeno mu je bilo fotografirati Hitlerja kot prijaznega zasebnega državljana, kot ga je prikazal v knjigi Hitler, kot ga nihče ne pozna, portretiral pa ga je tudi kot odstavljenega voditelja. Tudi v njegovem bunkerju ni odložil fotoaparata.

Kot piše nemška tiskovna agencija, je bil Hoffmann (1885-1957) propagandist in dobičkar, ki je svoje podjetje razširil v tovarno fotografij in zelo obogatel. Po vojni se je, tako kot mnoge druge vidne nacistične osebnosti, izkazal za zagledanega v preteklost. A v nasprotju s filmsko ustvarjalko Leni Riefenstahl in njeno nacistično propagandno umetnostjo je bil kasneje večinoma pozabljen.