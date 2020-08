Izšla je dolgo pričakovana knjiga o princu Harryju in Meghan Markle

Biografija o sussekškem vojvodi ter njegovi izbranki je nastala izpod peresa avtorjev Omida Scobieja ter Carolyn Durand. Oba sta bila v preteklosti zaposlena kot novinarja, ki sta poročala o zadevah, ki so se dogajale na kraljevem dvoru. V knjigo sta vključila informacije, ki sta jih zbirala dolga leta, nekatere podrobnosti iz življenja kraljeve družine pa so jima posredovali tudi tamkajšnji zaposleni.

Knjiga je razdeljena na 24 poglavij in ima 349 strani. Opisani so nekateri fragmenti življenja kraljevega para, ki so bili javnosti znani že prej, kot na primer ta, da sta se Harry inMeghan spoznala in tudi zbližala na zmenku na slepo. Nekaj informacij pa biografsko delo ponuja premierno, zato je interes občinstva toliko večji.

Finding Freedom (Iskanje svobode,op. a.) se ponaša z zanimivo izbiro imen za posamezna poglavja, samo ime knjige pa dokazuje, kako avtorja dojemata odnos Harryja in Meghan s preostalimi člani kraljeve družine. Čeprav nekateri menijo, da sta vojvoda in vojvodinja s tem, ko sta odstopila od opravljanja kraljevih dolžnosti, naredila napako, pa pisca mislita, da jima je ta poteza pomagala poiskati svobodo, ki se nahaja daleč vstran od zlate kletke, v kateri sta živela. Meghan je potrebovala dve leti, da je ugotovila, da tak način življenja za njo ni primeren, kar 35 let pa je bilo potrebnih, da se je tudi Harry odločil, da je dovolj in da je končno čas, da srečo poskusita na drugi strani Atlantika.