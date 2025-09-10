Izšla je nova knjiga priljubljenega ameriškega pisatelja Dana Browna

V novem romanu Dana Browna The Secret of Secrets (Skrivnost vseh skrivnosti) profesor Langdon potuje v češko glavno mesto Prago zaradi predavanja znanstvenice noetike Katherine Solomon. Raziskovalka je namreč tik pred izidom knjige s presenetljivimi odkritji o naravi človeške zavesti, ki bi lahko porušila stoletja uveljavljena prepričanja. Mesto pretrese umor, Solomon izgine s svojim rokopisom, Langdon pa postane tarča vplivne organizacije in srhljivega napadalca, ki izhaja iz najstarejše praške mitologije, piše na avtorjevi uradni spletni strani.

Ob dvojnosti futuristične znanosti in mističnega izročila Langdon razkrije skrivni projekt, ki lahko za vedno spremeni način razmišljanja o človeškem umu. Zgodba se dogaja v več večjih mestih, kot je tudi sicer značilno za Brownovo pisanje.

Po navedbah avtorja gre za najbolj zapleteno in ambiciozno delo, ki ga je doslej napisal. V zgodbi se prepletajo vse značilnosti Brownovega pisanja, med njimi so kode, umetnost, zgodovina, religija in znanost, ki so prikazane z vznemirljivim zapletom, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal izvršni direktor založbe Penguin Random House Nihar Malaviya.