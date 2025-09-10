Svetli način
Tuja scena

Izšla je nova knjiga priljubljenega ameriškega pisatelja Dana Browna

New York, 10. 09. 2025 09.06 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
1

Ameriški pisatelj Dan Brown je 22 let po knjižnem fenomenu Da Vincijeva šifra in osem let po zadnjem naslovu Origin danes izdal šesto knjigo o profesorju simbologije Robertu Langdonu z naslovom The Secret of Secrets. V romanu raziskuje skrivni projekt, ki lahko spodbije vsa dosedanja spoznanja o človeškem umu. Prihodnje leto bo izšel v slovenščini.

V novem romanu Dana Browna The Secret of Secrets (Skrivnost vseh skrivnosti) profesor Langdon potuje v češko glavno mesto Prago zaradi predavanja znanstvenice noetike Katherine Solomon. Raziskovalka je namreč tik pred izidom knjige s presenetljivimi odkritji o naravi človeške zavesti, ki bi lahko porušila stoletja uveljavljena prepričanja. Mesto pretrese umor, Solomon izgine s svojim rokopisom, Langdon pa postane tarča vplivne organizacije in srhljivega napadalca, ki izhaja iz najstarejše praške mitologije, piše na avtorjevi uradni spletni strani.

Dan Brown
Dan Brown FOTO: Profimedia

Ob dvojnosti futuristične znanosti in mističnega izročila Langdon razkrije skrivni projekt, ki lahko za vedno spremeni način razmišljanja o človeškem umu. Zgodba se dogaja v več večjih mestih, kot je tudi sicer značilno za Brownovo pisanje.

Po navedbah avtorja gre za najbolj zapleteno in ambiciozno delo, ki ga je doslej napisal. V zgodbi se prepletajo vse značilnosti Brownovega pisanja, med njimi so kode, umetnost, zgodovina, religija in znanost, ki so prikazane z vznemirljivim zapletom, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal izvršni direktor založbe Penguin Random House Nihar Malaviya

Prvi oboževalci so si že zagotovili svojo knjigo.
Prvi oboževalci so si že zagotovili svojo knjigo. FOTO: Profimedia

Angleški izvirnik je včeraj izšel sočasno v ZDA in še v 16 državah, med drugim v Združenem kraljestvu, Braziliji, Turčiji, Nemčiji, Franciji, na Finskem, Češkem, Danskem in Švedskem. Brown pa je danes začel tudi s promocijsko turnejo, v sklopu katere bo v mesecu dni obiskal 12 držav, med drugim tudi Nemčijo, Italijo, Španijo, Nizozemsko in Dansko.

Vrsta pred predstavitvijo nove knjige v Pragi
Vrsta pred predstavitvijo nove knjige v Pragi FOTO: Profimedia

Dan Brown (1964) je eden od najbolj prodajanih pisateljev 21. stoletja. Njegove knjige, med drugim Da Vincijevo šifro in Angele in demone, so prevedli v 56 jezikov, dosegle so svetovno naklado več kot 250 milijonov izvodov. Tudi filmske priredbe z ameriškim igralcem Tomom Hanksom v vlogi profesorja Langdona so bile na vrhu gledanosti filmskih uspešnic, po romanu Izgubljeni simbol so posneli televizijsko serijo.

Dan Brown Ameriški pisatelj The Secret of Secrets Roman Knjiga
an2000
10. 09. 2025 10.16
-1
So mi všeč njegove knjige, ampak vedno se zgodba odvija po istem vzorcu: skrivnostna organizacija, morilec, šifre in uganke, znamenite lokacije....
