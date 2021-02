J Balvin bo z argentinsko misico dobil otroka

J Balvinin Valentina Ferrersvojega zasebnega življenja ne delita na družbenih omrežjih. Mogoče je za nekatere že to novica, da sta v razmerju. Novinarka Tanya Charry je ekskluzivno za priljubljeno pogovorno oddajo El gordo y la flacapotrdila veselo novico, da bosta J Balvin in Valentina Ferrer postala starša.