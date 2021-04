J Balvin otrpnil ob novici, da bo očka

"Otrpnil je," je Ferrer povedal za mehiški Vogue o reakciji njenega izbranca J Balvina, ko je izvedel, da bo postal očka. "Bil je vesel, vendar je bil njegov pogled videti kot klic prek Zooma, ob katerem ti zmanjka WiFi povezave in slika 'zamrzne'. Otrpnil je."

Nekdanja mis Argentine je delila tudi trenutek, ko je ugotovila, da pričakuje otroka. "S psom sem opravila test nosečnosti v kopalnici, da ne bi bila sama," je povedala v smehu. (Balvin in Ferrer imata mladička po imenu Enzo.) "Naredila sem tri teste zaporedoma, ker nisem mogla verjeti," je v ekskluzivnem intervjuju dejala argentinska manekenka, ki je povedala, da je najbolj presenetljiv del nosečnosti spoznanje, kako močno lahko otrok brcne. Nato pa se je še razgovorila, kako je na novico reagiral bodoči očka.

V intervjuju za omenjeno revijo je manekenka dejala: "Po karanteni sem rekla: To je moj trenutek. Ne, ne moj trenutek. To je trenutek za mojega otroka."

Zaljubljenca sta se spoznala na snemanju Balvinovega videospota leta 2017 za pesem Sigo Extrañándote, lepo Valentino pa so naši gledalci POP TV-ja lahko videli tudi v eni epizodi serije Betty v New Yorku.

Ljubezenska zveza med J Balvinom in Valentino pa je bila pred časom na preizkušnji, saj sta se po večletnem razmerju razšla lani februarja. 27-letna argentinska manekenka je spakirala kovčke in se celo vrnila v svojo domovino. Toda pandemija ju je spet združila. Spomnimo, da je imel glasbenik lani resne zdravstvene težave, saj se je boril s tesnobo in depresijo.