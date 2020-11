J Balvin se bori z depresijo: Ne želim hliniti sreče

Svetovni zvezdnik J Balvin, rojen v Kolumbiji, je spregovoril o svojem duševnem zdravju. Oboževalcem in sledilcem na Instagramu je priznal, da so za njim težki dnevi ter da se bori s tesnobo in depresijo.

icon-expand J Balvin je spregovoril o svojem duševnem zdravju. FOTO: AP J Balvin je v Instagramovi zgodbi delil video, v katerem je priznal, da se v zadnjih dneh ni počutil dobro in da se znova bori s tesnobo in depresijo. "Vem, da nisem bil veliko prisoten na družbenih omrežij v zadnjem času, ampak tako kot vsak človek sem imel tudi sam preizkušnje. V tem primeru me je spet doletela tesnoba in depresija,"je priznal 35-letni José Álvaro Osorio Balvin, znan kot J Balvin. Med drugim je poudaril, da ni bil aktiven na družbenih omrežjih, ker se ne mara "pretvarjati", da je srečen in da je vse dobro. "Ne maram igrati, ne maram se pretvarjati, ker sem človek kot vsak drug. Tudi sam sem krhek in ranljiv, morda veliko bolj kot vsi vi,"je bil na posnetku na Instagramu, kjer ima skoraj 45 milijonov sledilcev, iskren priljubljeni pevec. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ob tej priložnosti se je zahvalil svojim tisočim privržencem, ker spremljajo tako njegovo glasbeno ustvarjanje kot osebno življenje, in obljubil, da bo, ko se bo spet počutil bolje, znova aktiviral svojo aktivnost na omrežjih. "Takoj ko bodo minili 'nevihtni' časi, bom spet več z vami in se bom šalil, a se ne bom pretvarjal, nisem za te reči," je dejal Kolumbijec, ki izvaja globalno uspešnico Mi Gente. Tokrat pa ni prvič, da se spopada z depresijo. Prvič je o svojem duševnem zdravju spregovoril pred enim letom novembra, ko je dejal, da se je po dveh mesecih izvlekel iz depresije in da je potreboval strokovno pomoč. icon-expand J Balvin se bori z depresijo. FOTO: Instagram icon-expand