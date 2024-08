J Balvin v bran Willu Smithu: Napake ne definirajo človeka

J Balvin in Will Smith.

Po besedah Balvina je bilo potrebnega kar nekaj truda, da je Smitha prepričal, da se mu pridruži na odru, vendar je vztrajal, dokler ni igralec rekel da. "Povedal sem mu svojo vizijo. Rekel je, naj mu dam teden dni. Še naprej sem pritiskal nanj," je dejal in dodal: "Neprestano sem mu pošiljal slike, na katerih sem molil, dokler ni poklical in rekel, da je za."

Pevec je še razkril, da je Smith njegov idol. Dejal je: "Will Smith je bil vedno eden mojih največjih idolov. Pika. Z njim se počutim resnično povezanega. Ne morete soditi osebe zgolj zaradi napak." Leta 2022 so Smithu namreč za deset let prepovedali udeležbo na podelitvi oskarjev, potem ko je udaril voditelja Chrisa Rocka, ker se je pošalil na račun njegove žene Jade Pinkett-Smith. Balvin je za izdajo povedal, da razume, kako se je zvezdnik počutil v mesecih po incidentu. "Napaka ne more opredeliti človeka. Če bi bilo tako, smo potem vsi slabi," je dejal in dodal: "Po incidentu sem čutil njegovo bolečino, ker sem šel sam skozi podobno situacijo, ko sem čutil, da je del sveta proti meni zaradi mojih napak."

Kolumbijski pevec je s tem najverjetneje mislil svoj videospot za pesem Perra, ki je sprožil burno reakcijo zaradi upodobitve temnopoltih žensk na povodcih. Takrat se je opravičil in v zgodbi na Instagramu dejal: "Želim se opravičiti vsem, ki so se počutili užaljeno, še posebej temnopolti skupnosti. To nisem jaz." Balvin je za Rolling Stone še opozoril, da meni, da sta on in Smith zdaj boljši osebi, kot sta bila pred časom.