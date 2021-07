Nova grožnja s smrtjo za J. K. Rowling: ni je strah

Slavna pisateljica knjig o Harryju Potterju na Twitterju pogosto izraža svoje stališče o transspolnih osebah, ki v javnosti dvigne veliko prahu, še posebej med pripadniki skupnosti LGBTQ, ki se jim njene izjave zdijo žaljive in transfobne. Njihovo neodobravanje pa pripelje do nesramnih komentarjev, ustrahovanja in celo do smrtnih groženj. Na eno od teh se je Rowlingova tokrat odzvala s kančkom nagajivosti, saj je zapisala, da jim po vsem vloženem trudu, da bi uničili njeno kariero, res ne preostane drugega kot to, da ji v poštni nabiralnik nastavijo bombo.

Pisateljica J. K. Rowling je še vedno na udaru kritik, potem ko je lani izrazila svoje kontroverzno mnenje o biološkem in družbenem spolu, zaradi katerega je prejela obilo negativnih komentarjev oboževalcev in pripadnikov transspolne skupnosti. Na Twitterju je svojim sledilcem kot dokaz, da se ji to dogaja vsakodnevno, delila posnetek zaslona s komentarjem, v katerem ji je eden izmed uporabnikov družbenega omrežja grozil s smrtjo. "Želim ti zelo lepo cevno bombo v poštnem nabiralniku," je zapisal v sedaj že izbrisanem tvitu, po javni objavi avtorice knjig o mladem čarovniku pa je izbrisal tudi svoj profil. Rowlingovo njegov zapis ni prestrašil, ampak je nanj odgovorila z nekaj ironije: "Bodimo iskreni – ko ženske ne moreš odpustiti, je aretirati ali založnika pripraviti do tega, da bi z njo prekinil pogodbo, če jo bojkotiraš, pa se prodaja njenih knjig le še poveča, resnično ostaja zgolj še en prostor, kamor lahko greš."

Ena izmed oboževalk ji je stopila v bran in se v tvitu spraševala, ali angleška pisateljica vse nesramne komentarje prejema zgolj zato, ker je izrazila svoje mnenje o tem, da bi lahko bila varnost žensk na straniščih in v slačilnicah ogrožena, če se bodo lahko moški preprosto identificirali kot ženske. Tudi zanjo je Rowlingova pripravlila ironičen odgovor: "Ja, ampak sedaj, ko mi na stotine transaktivistov grozi s smrtjo, posilstvom, atentatom in bombardiranjem, sem ugotovila, da to gibanje ne predstavlja nikakršne nevarnosti za ženske." Po nekaj tvitih se je avtorica zahvalila vsem tistim, ki ji pošiljajo "lepa, prijazna, smešna in bodrilna sporočila", nato pa dodala, da se mora vrniti k pisanju šestega dela kriminalnega romana o detektivu Striku in dokončati poglavje: "Želim si, da bi imela čas odgovoriti vsem, ampak Strike in Robin sta v zapleteni fazi raziskave, zato jima moram dati nekaj namigov."

Rowlingowa je postala tarča napadov, potem ko je javno nasprotovala transspolnemu aktivizmu, ki po njenem mnenju "spodkopava ženske kot politični in biološki razred". Poleg številnih drugih nespretnih izjav, ki so prizadele pripadnike transspolne skupnosti, je lani največ pozornosti vzbudil njen tvit, v katerem je kritizirala prispevek o enakopravnejšem svetu po epidemiji covida-19. V njem so namreč zaradi korektnosti do oseb, ki se ne identificirajo z nobenim od spolov, ko je bil govor o ženskah, pisali o 'osebah, ki imajo menstruacijo'. "Osebe, ki imajo menstruacijo. Prepričana sem, da je obstajala beseda za te ljudi. Naj mi nekdo pomaga," je zapisala ob treh nepravilno črkovanih različicah angleške besede za žensko.