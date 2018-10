J. K. Rowling ji je rešila življenje

Evanna se je pri svojih 15 udeležila avdicije za igralsko vlogo v čarovniški uspešnici, saj je bila, kot pravi, sama ena izmed največjih oboževalk zgodb o Harryju Potterju. Ob obujanju spominov na takratno obdobje je za People povedala: ''Najpomembnejše leto v mojem življenju je bilo leto 2006, ko sem se udeležila avdicije za vlogo v Harryju Potterju. Bila sem največja oboževalka dotedanjih knjižnih uspešnic. To je bila moja velika ljubezen tistega časa. Ko so me izbrali, sem se znašla v svetu, v katerem sem dejansko živela svoje sanje.''

Vloga Lune Lovegood pa, kot bi ji bila pisana na kožo: ''Franšizo Harry Potter sem naravnost oboževala, Luna Lovegood pa je bila dejansko moj najljubši lik ... Ko sem bila dejansko sprejeta na avdiciji in ko so mi dodelili ravno Lunino vlogo, mi je to res ogromno pomenilo ... Vloga v filmu mi je obenem spremenila življenje.''

O tem, na kakšen način ji je vloga v filmu pomagala tudi v resničnem življenju, je dejala: ''Ko sem bila stara 11 let, sem se znašla v obdobju velikih prehranjevalnih motenj ... Bilo je grozno. Kdorkoli se je kdaj znašel iz oči v oči s tovrstno boleznijo, ve, kako težko je obvladovati svoje lastno življenje.''

Edina stvar, ki ji je pomagala nekoliko odvrniti misli od tega, kako 'koščena' bi morala biti, je bil čarovniški svet, v katerega je tako rada 'pobegnila'. V tistem času se je odločila poskusiti svojo srečo in je začela pošiljati pisma avtorici knjige J. K. Rowling, ki pa ji je na njeno presenečenje začela pisati nazaj. ''Postali sva 'peresni' prijateljici,'' je dejala Lyncheva.

Ob razmišljanju o verjetno najtemnejšem obdobju svojega življenja, je igralka nadaljevala: ''Njene knjige in njena prijaznost so mi vlivali voljo do življenja. Okusila sem, kaj pomeni biti kreativen, ustvarjalen, početi nekaj, kar ljubiš in se zavedati, da lahko svetu nekaj ponudiš. Moj pogled na svet se je spremenil ... Prehranjevalno motnjo sem uspela prebroditi. Z Rowlingovo sva si pisali nekaj let in njena prisostnost mi je popolnoma spremenila življenje.''