J. K. Rowling napovedala novo knjigo za otroke

Prvi dve poglavji pravljice The Ickabog sta na spletu že brezplačno dosegljivi, zgodbe pa bo pisateljica dodajala vse do desetega julija. Knjigo bo v celoti mogoče kupiti v novembru. Ickabog je pričel nastajati, ko se je J. K. Rowlingukvarjala s knjigami Harryja Potterja, torej pred več kot desetletjem. Vse do danes jo je predstavila samo svojemu podmladku, namenjena pa je predvsem otrokom med sedmim in devetim letom starosti. Želi si, dabi jo prebirali sami ali pa, da jim jo na glas berejo starši.