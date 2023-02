J. K. Rowling: Nekdanji mož mi je skril zapiske prve knjige o Harryju Potterju

Joanne K. Rowling, avtorica knjig o Harryju Potterju, je razkrila, da ji je nekdanji mož Jorge Arantes skril zapiske prve knjige o priljubljenem čarovniku. Pisateljica je prepričana, da je to storil zato, ker se je bal, da ga bo zapustila. Ker je vedel, da ji ti zapisi toliko pomenijo, da brez njih ne bi odšla, jih je uporabil za 'talca'. Zvezdnica je namreč že večkrat spregovorila o tem, da je bil Arantes v času zakona do nje nasilen.

Avtorica knjig o Harryju Potterju J. K. Rowling je v enem svojih zadnjih podkastov The Witch Trials of JK Rowling spregovorila o tem, da ji je njen mož skril zapiske prve knjige o priljubljenem čarovniku. "Vedel je, koliko mi to pomeni, zato mi je skril zapiske knjige Harry Potter in kamen modrosti," je povedala pisateljica in dodala, da je Jorge Arantes to naredil zato, ker se je bal, da ga bo zapustila.

icon-expand J. K. Rowling FOTO: Profimeda

"Dvakrat sem ga zapustila, preden sem zares odšla. Moje zapiske je imel za talca, ker je vedel, da se bom vrnila ponje," je povedala zvezdnica, ki pa je moža prelisičila in si zapiske stran po stran kopirala. "Sumila sem, da če bom vzela vse naenkrat, bo to ugotovil in vse skupaj zažgal," je še razkrila. Dodala je, da je ves čas živela v strahu, kdaj jo bo mož ponovno pretepel.

icon-expand Prva knjiga o priljubljenem čarovniku Harry Potter in kamen modrosti FOTO: Profimeda

Angležinja se je v pogovoru spomnila tudi na noč, ko je počilo in je za vedno zapustila Jorgeja. "Neko noč je bil zelo jezen name, jaz pa nanj. Zagrozila sem mu, da bom odšla, on pa mi je rekel, da mi bo vzel hčerko. Tako me je pretepel, da sem obležala sredi ulice. Naslednji dan sem ga prijavila policiji in dobila nazaj Jessico," je opisala usodno noč.

57-letnica je že večkrat javno spregovorila o tem, da jo je nekdanji mož fizično zlorabljal. Obtožbe, da jo je pretepel, je potrdil celo Arantes sam. "Tako je. Res sem jo udaril. Vendar je nisem zlorabljal," je povedal 52-letnik, ki za svoja dejanja ni pokazal nobenega obžalovanja.