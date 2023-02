J. K. Rowlingova o transfobnih komentarjih: Razumeli ste me popolnoma narobe

Pisateljica J. K. Rowlingova je znova spregovorila o svojih preteklih komentarjih o transspolnih osebah, ki so v javnosti odmevali kot sovražni in naperjeni zoper določeno skupino ljudi. Avtorica uspešnic o Harryju Potterju je v nedavnem intervjuju znova poudarila, da so bile njene opazke napačno razumljene, saj so oboževalci narobe razumeli njeno stališče.

V zadnjih dveh letih je avtorica Harryja Potterja sprožila široko polemiko s številnimi pripombami, ki so jih mnogi razumeli kot transfobne. J. K. Rowlingova je v internetni oddaji The Witch Trials of J. K. Rowling pojasnila, da so bili oboževalci tisti, ki so jo popolnoma narobe razumeli, to pa je tudi razlog, da so njeni komentarji tako odmevali.

"V zadnjih letih mi je še posebej zanimivo, ko se na družbenih omrežjih oboževalci zgražajo in trdijo, da sem si uničila zapuščino. Da bi lahko za vedno ostala priljubljena, a sem se odločila, da bom nekaj povedala na glas. Vse, o čemer razmišljam jaz, pa je, da so me razumeli popolnoma narobe," je dejala avtorica. "Nikoli nisem nikogar želela razburiti. Vendar mi ni bilo neprijetno, ko sem se spustila s piedestala," je voditeljici Megan Phelps-Roper še povedala pisateljica. Oddaja je sicer opisana kot 'zvočni dokumentarec, ki preučuje nekatere najbolj sporne konflikte našega časa skozi življenje in kariero najuspešnejše avtorice na svetu'.