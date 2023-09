J. K. Rowling se je poklonila Gambonu: Izjemen igralec, čudovit človek

27. septembra je v starosti 82 let umrl igralec Michael Gambon, najbolj znan po vlogi profesorja Albusa Dumbledora v franšizi Harry Potter. Ob njegovi smrti se mu je na družbenih omrežjih poklonila tudi avtorica knjig o slavnemu čarovniku. Kot je zapisala, je bil irski zvezdnik izjemen igralec in čudovit človek, s katerim je zelo rada delala, in v čast ji je bilo, da je zaigral tudi v filmih, ki so bili posneti po njenih knjigah.

"Poleg tega, da je bil izjemen igralec, je bil tudi čudovit človek in zelo rada sem delala z njim," je igralcu Michaelu Gambonu v slovo zapisala J. K. Rowling. Avtorica knjig o Harryju Potterju je z irskim zvezdnikom sodelovala tako pri franšizi filmov o priljubljenemu čarovniku kot tudi pri televizijski seriji Nadomestne volitve. "Moje najgloblje sožalje njegovi družini in vsem, ki so ga imeli radi," je dodala. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kot je razkrila s poklonom igralcu, najbolj znanem po vlogi profesorja Albusa Dumbledora v franšizi Harry Potter, ga je spoznala, še preden so snemali filme. "Prvič, ko sem ga videla, je bilo v Kralju Learu, leta 1982, in če bi mi takrat povedali, da se bo ta briljantni igralec pojavil v vsem, kar sem napisala, bi mislila, da ste nori," je še dodala in s tem priznala, da ga je zelo občudovala. PREBERI ŠE Umrl je igralec Sir Michael Gambon, znan po vlogi v Harryju Potterju Priljubljeni Irec je umrl 27. septembra v bolnišnici po preboleli pljučnici. Ob njem je bila družina, novico o njegovi smrti pa sta z javnostjo delila njegova žena Anne Miller in sin Fergus. Večkrat nagrajeni zvezdnik se je leta 2015 zaradi težav s spominom umaknil iz gledališča, obenem naj bi zaradi pozabljenega besedila doživljal panične napade.