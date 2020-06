J. K. Rowling v bran stopili njeni transspolni kritiki

Kljub nestrinjanju s pisateljičinimi pogledi o pravicah transspolnih oseb , so aktivisti v javnem pismu izrazili solidarnost z J. K. Rowling in obsodili način, na kateri je časnik pristopil do pisateljičine izpovedi o nasilju v družini ter ga označili za odvratnega. Pisateljica je minuli teden v odprtem pismu namreč razkrila, da je bila žrtev nasilja v družini in spolnega napada. Izkušnje je delila, da bi v kontekst postavila svoje nedavne kontroverzne komentarje o transspolnih osebah ter spolni identiteti.

Njene komentarje je obsodilo veliko LGBT društev, prav tako pa so nestrinjanje s pisateljico izrazili igralci iz filmov o Harryju Potterju in Magičnih živalih , med njimi Daniel Radcliffe , Eddie Redmayne in Emma Watson . Razkritja v eseju pa so kot priložnost prepoznali v časniku The Sun. Poiskali so Jorgeja Arantesa , avtoričinega nekdanjega moža in z njim opravili intervju, poroča britanski The Guardian.

Aktivisti so v pismu urednici časnika Victorii Newton napisali, da jo žene mizogina sila, ki jo preveva in s tem žrtve družinskega nasilja ter spolnega napada potisne v kot, v ospredje pa postavlja zgodbo napadalca. Poročanje časnika so označili za kruto in škodoželjno. Dodali so, da vsem žrtvam pošilja nevarno sporočilo, da so njihove zgodbe nekaj vredne le, ko jih potrdijo njihovi napadalci. Kritiki J. K. Rowling so v javnem pismu v podporo avtorici pozvali časnik, naj poda opravičilo in izboljša svoje poročanje o nasilju v družini. Ranljivih skupin ne bi smeli uporabljati za prodajo časopisov, so še zapisali.

Množično odstranjevanje tetovaž, povezanih s Harryjem Potterjem

To, da je pisateljica spregovorila o svoji težki preteklosti, pa ni prepričalo vseh oboževalcev. Nekateri zaradi besed, ki jih je zapisala, čutijo takšno zamero, da so se odločili za lasersko odstranitev telesnih poslikav, ki so povezane s slavnim čarovnikom.