J. K. Rowling zaradi odziva na Twitterju sprožila val ogorčenja

Avtorica priljubljene čarovniške sage Harry Potter, J. K. Rowling , je pristala v nezavidljivem položaju. Potem, ko je javno izrazila podporo Mayji Forstater , ki je zaradi tvitanja o zadevah, ki so jih mnogi tolmačili kot del anti-transspolne kampanje, nedavno ostala brez službe, so se na njo vsule kritike in val obtožb, da je izdala vse pripadnike LGBT skupnosti, ki so v njenih knjigah in 'Bradavičarki' našli varno zavetje pred zunanjim svetom.

Rowlingova je v spornem tviru zapisala: ''Oblecite se, kot želite. Označite se za karkoli si želite. Spite s katerimkoli odraslim človekom, ki bo v to privolil. Živite svoja življenja na najboljši način v miru in varnosti. Ampak, da odpustite ženske zaradi navedb o resničnosti obstoja spolov? #StojimObMayji #NeGreZaVajo.''

Maya Forstater je bila zaposlena v svetovalni službi, svoj uradni Twitter profil pa je pogosto uporabljala za opozarjanje na pravice žensk. V enem od svojih tvitov je izrazila skrb, da bi ženske pravice utegnile postati ogrožene, če bi v Veliki Britaniji res prišlo do odprave formalne identifikacije spolov in bi se sleherni posameznik lahko oklical za katerikoli spol (ona, on, ono). Obenem je jasno zagovarjala stališče, da je''spol nemogoče spremeniti,'' v enem od svojih zapisov pa delila mnenje: ''Da, mislim, da moški niso ženske. Mislim, da biti ženska ni stvar identitete ali ženskih čustev. Je biologija. Ljudje obeh spolov ne bi smeli biti omejeni oziroma diskriminirani, če ne izpolnjujejo tradicionalnih pričakovanj o spolu.''

Forstaterjeva je delila še več podobnih zapisov, njeni kritiki pa so iz vsakega od njih povzeli in 'retvitali' tisto, kar se je po njihovem mnenju zdelo neprimerno in diskriminatorno do transspolne skupine. Zaradi tega je službeni tribunal vsa njena prepričanja označil za ''nezdružljiva s človeškim dostojanstvom in temeljnimi pravicami drugih''in jo odpustil.

Pod tvitom, v katerem je Rowlingova Mayi izrazila podporo, so pristali ostri očitki in komentarji, v katerih so uporabniki Twitterja in pripadniki LGBT skupnosti izrazili svoje razočaranje nad njenimi besedami.

''Nisem tukaj, da bi razčlovečil J. K. Rowling in podžigal ogorčenje. Tukaj sem, ker bi rad izobrazil in informiral druge. Trans pravice so človekove pravice, trans ženske pa so ženske. Tudi beli feminizem lahko pride navzkriž s trans izključitvijo in belo nadvlado, kar ni pravično,''je napisal eden od uporabnikov Twitterja, drugi pa dodal: ''Kot gej, ki je v mladosti našel varnost na Bradavičarki, se moje srce lomi ob spoznanju, da pripradniki trans skupnosti ne bi mogli biti deležni takšne varnosti.''