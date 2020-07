J. K. Rowling zaradi svojih izjav znova na udaru

Ta komentar je bil eden v nizu, ko se je branila na Twitterju. Uporabniki so jo namreč prosili za odziv, potem ko je všečkala tvit, v katerem so recepte za hormone primerjali z antidepresivi, ki so bili najstnikom v preteklosti prevečkrat predpisani, to pa je včasih imelo škodljive posledice.

J. K. Rowling je prejšnjo nedeljo na Twitterju zapisala: " Veliko zdravstvenih delavcev je zaskrbljenih, da se mladi, ki se borijo za svoje duševno zdravje pogosto usmerijo na hormonsko zdravljenje in operativne posege, čeprav to zanje ni najbolje. "

To je že drugi pritisk na družbenih medijih, s katerim se je v dveh mesecih soočila avtorica knjig o Harryju Potterju, potem ko je junija razjezila podpornike skupine LGBTQ zaradi svojih pripomb, ki so jih nekateri označili za "transfobične". "Kdo je predvidel, da bo J. K. Rowling podpirala tiste, ki so trdili, da osebe, ki jemljejo zdravila za duševno zdravje, lene?"jo je kritiziral eden od uporabnikov.

Pisateljica se je na tvit odzvala z besedami: "Ignorirala sem lažne tvite o meni. Ignorirala sem tvite s pornografsko vsebino, ki se nanaša na otroke in njihovo umetnost. Ignorirala sem grožnje s smrtjo in posilstvom. Tega ne bom ignorirala. Mnogi, vključno z menoj, menimo, da smo priča novi spreobrnitveni terapiji mladih istospolnih oseb, ki so podani na vseživljenjsko pot jemanja zdravil, kar lahko povzroči izgubo plodnosti ali motnje delovanja pri spolnosti. Dolgoročne zdravstvene posledice zaradi navzkrižnih spolnih hormonov se že dlje čas spremljajo. Ti stranski učinki so pogosto minimalizirani oz. niso priznani s strani transspolnih aktvistov."

Igralec in transspolni aktivist Scott Turner Schofield, nominiranec za nagrado emmy za serijo Studio City, je dejal, da Jo Karen Rowling sodeluje v kampanji proti marginalizirani in nemočni manjšini, ob tem pa širi teorije, ki podpirajo sovražni govor proti transspolni skupnosti in nimajo znanstvenih osnov ali podlage.

Razlog za besedno vojno je bil v juniju izdan osebni esej, v katerem je Rowlingova rekla, da so nekatere zahteve transspolnih aktivistov nevarne za ženske. Posledično sta se dve spletni strani oboževalcev Harryja Potterja (Leaky Caldron in Mugglenet) distancirali od njenih izjav in onemogočili povezave do pisateljičine osebne spletne strani in uporabe njenih fotografij. Njen esej so kritizirali tudi Daniel Radcliffe(Harry Potter) in Eddie Redmayne(Magične živali) ter organizacija GLAD.

Rowlingovi poslovni partnerji, vključno z Warner Bros., Scholastic in Universal Parks & Resorts, so prejšnji mesec povedali, da čutijo odgovornost za spodbujanje empatije in nasprotujejo kakršni koli diskriminaciji. Njihove osnovne vrednote predstavljajo raznolikost in vključevanje. Podjetje Scholastic je podprlo avtoričino pravico do izražanja osebnih stališč in prepričanj. Rowlingova je bila lani vpeta v podobno polemiko, ko je podprla Mayo Forstater, raziskovalko, ki je izjavila, da ljudje ne morejo spremeniti svojega biološkega spola.