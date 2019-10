J. Lo bo ljubezen z Alexom drago plačala

50-letna divaJennifer Lopez v eni od svojih pesmi poje, da nas ljubezen nič ne stane (Love Don't Cost a Thing), pa vendar bo njo, kot kaže, tokrat krepko udarila po žepu. Po poročanju tujih medijev se je namreč znašla na udaru tožbe s strani medija Splash News in fotografske agencije Picture Agency, ker je v eni od svojim preteklih objav na Instragramu delila njihovo fotografijo brez dovoljenja in s tem kršila avtorske pravice. Na fotografiji je eden od priznanih fotografov ovekovečil trenutek, ko sta se J. Lo in Alex Rodriguez držala za roke med sprehajanjem po newyorških ulicah.

V dokumentih, ki so jih pridobili tuji mediji, stoji zapis: ''Tožnik obtožencu nikoli ni dovolil objave fotografije. Kljub temu jo je Lopezova brez dovoljenja uporabila. Ona ali nekdo v njenem imenu je fotografijo kopiral in jo 7. novembra 2017 delil prek Instagrama, točneje prek Instagram zgodbe osebnega računa @jlo.''

Podjetje, ki toži latino divo, zatrjuje, da je bila slednja s prekrškom seznanjena že prek pisnega obvestila, ki ji je bilo vročeno 12. decembra 2017.

''Fotografija je kreativna, prepoznavna in dragocena,'' trdi podjetje in nadaljuje: ''Zaradi posebnega zvezdniškega statusa fotografiranega subjekta ter kvalitete in vizualnih učinkov slike, se je podjetje in fotograf, podpisan pod sliko, odločilo sliko zavarovati z licenco, da bi z njo lahko zaslužili. Nepooblaščena uporaba s strani tožene stranke torej škoduje tako podjetju kot fotografu. Fotografija je z objavo na Instagramu postala dostopna več deset milijonom sledilcev Jennifer Lopez in drugim potrošnikom razvedrilnih novic. Ti bi bili v nasprotnem primeru zainteresirani za ogled fotografij z licenco, ki bi bile objavljene v revijah in časopisih s strani medijev, ki so obenem tožnikove stranke.''

Tuji mediji so se za komentar obnili na Jenniferine predstavnike za stike z javnostjo, a odgovora zaenkrat še niso prejeli.