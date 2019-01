J.Lo brez filtra in brez ličil

Ena najbolj priljubljenih in seksi pevkJennifer Lopez, ki bo letos prestopila abrahama, je ponavadi brezhibno urejena, še posebno, ko pride do ličil. Tokrat pa je svojim oboževalcem želela pokazati svoj 'pravi' obraz, brez ličil in filtrov. Objavila je prikupno fotografijo, na kateri je sicer videti malce utrujena, tudi nekaj gubic je opaziti, a brez težav lahko rečemo, da je 49-letna zvezdnica zelo dobro kljubuje starosti. Kar nekaj komentarjev je letelo tudi na njeno žarečo polt in povprašali so jo, ali je ljubezen tista, ki jo drži mlado.