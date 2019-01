J.Lo: Če bi se spoznala prej, nama ne bi uspelo

J.Lo je v nedavnem intervjuju spregovorila o svojem razmerju s profesionalnim športnikom Alexom Rodriguezom in podala presenetljivo priznanje: ''Vesela sem, da ga nisem spoznala že prej ...''

Pevka in igralka Jennifer Lopez, ki bo julija letos slavila abrahama, je v odkritem intervjuju za revijo Grazia spregovorila o tem, kako srečna je v resnici, ker svojega trenutnega partnerja Alexa Rodrigueza ni spoznala že prej.

J.Lo je srečna, ker svojega izbranca ni spoznala že prej. FOTO: Profimedia

49-letna pevska senzacija in 43-letni profesionalni igralec bejzbola v priljubljenem newyorškem moštvu Yankees bosta februarja okronala dve leti razmerja. J.Lo je za omenjeno revijo priznala: ''Dvomim, da bi bila v srečnem razmerju, če bi se spoznala, ko sva bila mlajša. Alex je dejal, da je bil v preteklosti precej 'divji', a ker ga takrat še nisem poznala, ne morem oceniti – verjamem njegovi trditvi. Jaz sem potrebovala čas zase in nisem bila pripravljena na 'zdravo' razmerje. Najprej sem morala ugotoviti, kaj pravzaprav sploh pomeni biti zdrav. Kako zgraditi samospoštovanje, se ceniti in soočiti z lastnimi strahovi in dvomi.''

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez bosta februarja letos proslavila drugo obletnico razmerja. FOTO: Profimedia

Jennifer se je v spremstvu svojega šest let mlajšega izbranca pred kratkim pojavila na premieri novega filma Second Act, kjer je blestela v obleki zanimivega kroja in živo roza barve. Tako Lopezova kot Rodriguez imata po dva otroka iz preteklih razmerij – zaradi velike družine, ki pogosto preživlja čas skupaj, pa sta bila nedavno opažena med 'lovom na novo hišo'. Pojavile so se tudi govorice, da se utegneta kmalu tudi poročiti, a teh noben od njiju še ni potrdil ali zanikal.

Z izbrancem na premieri filma Second Act. FOTO: Profimedia