J. Lo drugo obletnico ljubezni okronala z romantičnim sporočilom

49-letna latino diva Jennifer Lopez in njen šest let mlajši izbranec, profesionalni športnik Alex Rodriguez, sta proslavila svojo drugo obletnico srečnega razmerja. Spoznala sta se leta 2016 in februarja 2017 postala par. Oba sta bila v preteklosti že poročena – Rodriguez enkrat s Cynthio Scurtis, s katero ima dva otroka, Lopezova pa trikrat: z Ojanijem Noo, Crisom Juddom in Marcom Anthonyjem. S slednjim ima, tako kot Alex, dva otroka. Glasbenica, igralka, tekstopiska, fotomodel in podjetnica je pred časom priznala, da sta se z Alexom spoznala ob 'pravem času', kajti če bi se spoznala prej, jima, kot je dejala, najverjetneje ne bi uspelo. Dejala je, da se je po nekaj neuspelih razmerjih in dveh otrocih precej spremenila in postavila drugačne vrednostne kriterije. Kot pravi, ji je v veliko zadovoljstvo, da se njeni in Rodriguezovi potomci dobro razumejo in da lahko zaradi tega delujejo kot prava družina.