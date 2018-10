J.Lo in Alex Rodriguez ne izpustita nobene vadbe

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez sta v razmerju že več kot eno leto, v tem času pa sta razvila tudi skupno strast do fitnesa. 49-letna pevka je pred kratkim z objavo fotografije na svojem Instagramu pokazala, da še nikoli ni bila v boljši formi, Alex pa se že celo življenje profesionalno ukvarja s športom, zato so zanj obiski telovadnice nekaj povsem običajnega.

Glasbenica je nedavno izjavila, kako pomembno je imeti ob sebi partnerja, kot je v njenem primeru Alex: ''Imeti ob sebi partnerja, ki predstavlja podporni steber v tvojem življenju, in nekoga, na kogar se vedno lahko zaneseš in ki ti to dokaže na več načinov ... Saj vsi vemo, kakšne so razmere v šovbiznisu. Imeti nekoga takšnega ob sebi je neprecenljivo. Zvezdniško življenje s seboj nosi tudi številna potovanja, veliko odsotnosti in ... res se trudi, da mi pride nasproti. Vedno je ob meni in to mi največ pomeni.''