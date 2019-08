J. Lo in Alex Rodriguez 'ušla' s kraja nesreče: čaka ju tožba

V javnosti je odjeknila vest, da je osebni voznik Jennifer Lopez in Alexa Rodriguezapovozil naključnega mimoidočega, medtem, ko je zapeljal s parkirišča ene od prestižnih restavracij v Zahodnem Hollywoodu. Ker se je v tistem času okoli avtomobila trlo novinarjev in fotografov, ki so želeli zvezdnika ustaviti, naj šofer ne bi bil pozoren na okolico in je tako spregledal človeka, ki se je znašel pred vozilom.

Identiteta poškodovanca je znana – gre za Liyanaga Perero, ki je zoper J. Lo in A. Roda že podal tožbo. Po doslej znanih informacijah naj bi v svoji izjavi najprej identificiral vozilo, ki ga je zadelo, nato pa zatrdil, da po trčenju vanj šofer vozila ni ustavil in stopil ven, v avtomobilu pa je obsedel tudi zvezdniški parček. Po nekaj sekundah naj bi se odpeljali naprej.

Tuji mediji poročajo, da naj bi eden od prisotnih fotografov slišal voznika, ki je takrat jezno pripomnil: ''Vidite, vi fotografi, kaj ste storili? S svojimi aparati toliko bliskate, da me je popolnoma zaslepilo, ničesar ne vidim ... ''

Perera je nesrečo prijavil v lokalni šerifovi pisarni, a kazenska ovadba zoper zvezdniški par takrat ni bila vložena. Organi kazenskega pregona so za medij TMZdejali, da pešcem ni dovoljeno blokiranje vozil slavnih in da se imajo ti v primeru blokade pravico odpeljati naprej. Kljub temu, da se za volanom nista nahajala ne Lopezova in ne Rodriguez, je poškodovanec izpostavil, da očitno nihče v vozilu ni bil dovolj pozoren na mimoidoče in da bi zvezdnika morala svojo ekipo opozoriti, naj bo bolj previdna. Zaenkrat zahteva povračilo stroškov zdravniške oskrbe. Jennifer in Alex nesreče še nista javno komentirala.