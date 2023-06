J. Lo in Ben Affleck kupila vilo s 24 kopalnicami

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta naposled le našla hišo, ki bo novo domovanje njune razširjene družine. To je vila na Beverly Hillsu, ki ima 12 spalnic in 24 kopalnic, vključuje pa tudi športno dvorano s košarkarskim igriščem, telovadnico, boksarski ring in bar. Posest ima penthouse za goste v velikosti 456 kvadratnih metrov, dvosobno hišo za varnostnike in garažo za 12 avtomobilov. Na voljo je tudi dodatno parkirišče, ki sprejme 80 vozil.