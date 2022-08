J. Lo in Ben Affleck večno zvestobo obljubila še ob prisotnosti svatov

Le nekaj več kot mesec dni po tem, ko sta se Jennifer Lopez in Ben Affleck poročila v Las Vegasu, sta priredila še tridnevno poročno slavje na igralčevem posestvu v zvezni državi Georgia, na katerem sta si večno zvestobo obljubila še v prisotnosti družine in prijateljev. Med povabljenimi ni manjkalo niti zvezdnikov, nevesta pa naj bi nosila obleko modnega oblikovalca Ralpha Laurena. Poročil ju je popularni podcaster in življenjski svetovalec Jay Shetty.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta po dveh desetletjih od konca svoje zveze le našla pot do oltarja. Čeprav sta se poročila že pred mesecem v Las Vegasu, pa sta pred oltar stopila še v prisotnosti družinskih članov in prijateljev, tridnevno razkošno poročno slavje pa sta priredila na Affleckovem posestvu v Georgii.

Kot poročajo ameriški mediji, so bili med svati tudi številni zvezdniki, med njimi tudi dolgoletni Affleckov prijatelj, igralec Matt Damon, in njegova žena Luciana, režiser Kevin Smith z ženo Jennifer, igralec Jason Mewes z ženo Jordano Monsanto in hollywoodski iskalec talentov Patrick Whitesell z ženo Pio Miller.

Poročno slavje se je odvijalo cel vikend, sam poročni obred pa je bil načrtovan za sobotni dan, ko je pred zbrane, ki so bili oblečeni v belo barvo, stopila nevesta v obleki modnega oblikovalca Ralpha Laurena z dolgo vlečko. Ženin je nosil bel suknjič in črne hlače. Do oltarja sta se sprehodila skupaj, pospremili pa so ju njuni otroci. Tudi okrasitev prizorišča je bila v beli barvi, zbrane pa naj bi zabavala živa glasba, razveselil naj bi jih celo ognjemet.