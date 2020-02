J.Lo in Shakira poskrbeli za epski spektakel leta

Največji športni dogodek v ZDA Super Bowl je tudi tokrat ob polčasu postregel z nastopom velikih zvezdniških imen. Letos sta na odru kraljevali latino zvezdnici Jennifer Lopez in Shakira, ki sta medse povabili svoje latino rojake J Balvina in Bad Bunnyja.

Shakira in J.Lo sta v polčasu Super Bowla poskrbeli za glasbeni spektakel leta. FOTO: Profimedia

Shakira in J.Lo sta pripravili nepozabni plesno-glasbeni spektakel. V dobrih 14 minutah sta združili približno 20 pesmi. Šov je otvorila kolumbijska pevka Shakira, ki je prav na ta dan praznovala 43. rojstni dan. ''Zdravo, Miami," je nagovorila zbrano množico na stadionu ter gledalce pred televizijskimi sprejemniki. Za prvo pesem je izbralaShe Wolf, nato pa je nadaljevala s pesmijo Empire, pri kateri je v roke prijela tudi kitaro.

V venček svojih uspešnic je združila pesmi, kot sta Ojos AsíinWhenever, Wherever.Nato je sledila pesemI Like It, ki jo v originalu izvajajo Cardi B, J Balvin inBad Bunny, ki se ji je tudi pridružil na odru. Španski uspešnici Chantaje, je sledilaHips Don't Lie, med izvajanjem le-te pa se je vrgla med množico pod odrom, ki jo je nosila po rokah. Ob tem pa dokazala, da njeni boki nikakor ne lažejo in da je še vedno kraljica v miganju bokov.

Shakira FOTO: Profimedia

Jennifer Lopez na repliki Empire State Building Jennifer Lopez je na oder prišla na repliki Empire State Building, nebotičnika, ki ga najdemo v središču New Yorka. Za prvo pesem je izbralaJenny from the Block, nato pa je nadaljevala ssvetovnima uspešnicamaAin't It Funnyin Get Right.Črno usnjeno opravo je hitro slekla, saj je spodaj imela seksi bleščečo obleko, ki je taktično skrivala njene intimne dele.

Shakira je na oder prišla na repliki nebotičnika Empire State Building. FOTO: Profimedia

Pri pesmi Waiting for Tonight je dobro unovčila plesne gibe. Na plesnem drogu je pokazala osupljive in zahtevne akrobacije, ki se jih je naučila med pripravami za vlogo striptizete Ramone v filmu Prevarantke na Wall Streetu(Hustlers).50-letni J.Lo, ki ni niti za sekundo zaostajala za sedem let mlajšo Shakiro, se je na odru pridružil J Balvin, ki se je predstavil s pesmima Que Calorin Mi Gente. PesmiBooty, El AnilloinLove Don't Cost a Thingje združila v kratek remiks, nato pa je sledila njena velika uspešnica On The Floor.

J.Lo se je na odru pridružila tudi 11-letna hčerka Emme. FOTO: Profimedia

Za piko na i pa je J.Lo na oder povabila tudi svojo 11-letno hči Emme, ki je zapela klubsko uspešnicoLet's Get Loud, na bobnih pa jo je spremljala Shakira. Deklica je nato zapela refren pesmi Born In The USABruca Springsteena, medtem ko je J.Lo oblečena v portoriško in ameriško zastavo. Dobrih 14-minutni nastop sta J.Lo in Shakira zaključili bučno, in sicer s pesmijo Waka Waka. Poglejte si njun 14-minutni nastop:

