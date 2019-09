J.Lo kot striptizeta do prvega oskarja?

Jennifer Lopezje v intervjujih že večkrat povedala, da nič ne pride samo od sebe, brez truda. V svojo kariero, tako igralsko kot pevsko, je vedno vlagala ogromno truda in tudi zadnjega filmskega projekta, v katerem je stopila v čevlje striptizete Ramone v filmu Prevarantke na Wall Streetu (Hustlers).Zgodba govori o maščevanju dveh striptizet, ki združita moči proti možem iz Wall Streeta, ki so njune stranke. Poleg J.Lo in Cardi Bv filmu igrajo tudi Constance Wu, Lili Reinhart, Keke Palmer, Julia Stiles in dobitnica oskarja Mercedes Ruehl.

Priljubljena zvezdnica se je za vlogo intenzivno pripravljala in vadila ples ob drogu. Povedala je, da to sploh ni tako lahko delo, kot je videti mogoče na prvi pogled, in da je med treningih pridobila tudi nekaj modric. Za snemanje filma so imeli zelo malo časa in so ga posneli v 29 dneh.

J.Lo je pred dnevi blestela na filmskem festivalu v Torontu (TIFF), kjer je bil film tudi premierno predstavljen. 50-letnica je na rdeči preprogi blestela v čudoviti rumeni obleki, ročno torbico pa si je, kot je dejala, sposodila od lika Ramone. Takoj naslednji dan po svečani premieri so splet preplavili komentarji filmskih kritikov, ki so zapisali, da je J.Lo odigrala svojo najboljšo vlogo do zdaj in da si nedvomno zasluži nominacijo za oskarja za glavno žensko vlogo. Jennifer je priznala, da je bila zelo ganjena, ko je prebirala prve odzive.