J. Lo na koncertu z vratu frcnila večjega črička: Žgečkal me je

Jennifer Lopezi je na zadnjem nastopu, ki ga je imela v Kazahstanu, po obleki do vratu prilezel večji čriček, ona pa ga je preprosto odgnala z besedami: "Žgečkal me je." Njena reakcija je kmalu postala viralna, nad njo in njenim obnašanjem pa so številni oboževalci zelo navdušeni, saj je pokazala, da v takšnih situacijah reagira kot prava profesionalka.
"Vedno profesionalna," je pod video, ki je zaokrožil na družbenih omrežjih, zapisal eden od oboževalcev, drugi pa dodal: "Res zabaven trenutek, a hkrati je ostala tako profesionalna!" Tretja sledilka je iskreno priznala: "Ona je celotno stvar obvladala kot prava profesionalka, jaz bi v trenutku omedlela."
Lopez je pred tem nastopala v Evropi, med koncertom v poljski Varšavi pa je doživela nezgodo z garderobo. Zvezdnica, ki je ravno takrat praznovala rojstni dan, je nenadoma na odru ostala brez bleščičastega krila, situacijo pa je sprejela z nasmehom in nastop izpeljala profesionalno do konca. Neprijeten trenutek bi se lahko končal dosti slabše, saj je pevka pozneje priznala, da običajno ne nosi spodnjega perila.
