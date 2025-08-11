J. Lo na koncertu z vratu frcnila večjega črička: Žgečkal me je

Jennifer Lopez ni ženska, ki se ustraši insekta. Pevki, ki trenutno nastopa v sklopu svetovne turneje Up All Night v Kazahstanu, je na zadnjem nastopu po obleki vse do vratu zlezel večji čriček, ona pa ni reagirala prav nič zvezdniško, preprosto ga je spodila, ob tem pa zbranim povedala, da jo je žuželka žgečkala.

Jennifer Lopez se črička ni ustrašila. FOTO: Profimedia icon-expand

"Vedno profesionalna," je pod video, ki je zaokrožil na družbenih omrežjih, zapisal eden od oboževalcev, drugi pa dodal: "Res zabaven trenutek, a hkrati je ostala tako profesionalna!" Tretja sledilka je iskreno priznala: "Ona je celotno stvar obvladala kot prava profesionalka, jaz bi v trenutku omedlela."

