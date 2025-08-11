Svetli način
Tuja scena

J. Lo na koncertu z vratu frcnila večjega črička: Žgečkal me je

Kazahstan, 11. 08. 2025 14.55

K.Z.
Jennifer Lopez ni ženska, ki se ustraši insekta. Pevki, ki trenutno nastopa v sklopu svetovne turneje Up All Night v Kazahstanu, je na zadnjem nastopu po obleki vse do vratu zlezel večji čriček, ona pa ni reagirala prav nič zvezdniško, preprosto ga je spodila, ob tem pa zbranim povedala, da jo je žuželka žgečkala.

Jennifer Lopezi je na zadnjem nastopu, ki ga je imela v Kazahstanu, po obleki do vratu prilezel večji čriček, ona pa ga je preprosto odgnala z besedami: "Žgečkal me je." Njena reakcija je kmalu postala viralna, nad njo in njenim obnašanjem pa so številni oboževalci zelo navdušeni, saj je pokazala, da v takšnih situacijah reagira kot prava profesionalka.

Jennifer Lopez se črička ni ustrašila.
FOTO: Profimedia

"Vedno profesionalna," je pod video, ki je zaokrožil na družbenih omrežjih, zapisal eden od oboževalcev, drugi pa dodal: "Res zabaven trenutek, a hkrati je ostala tako profesionalna!" Tretja sledilka je iskreno priznala: "Ona je celotno stvar obvladala kot prava profesionalka, jaz bi v trenutku omedlela."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lopez je pred tem nastopala v Evropi, med koncertom v poljski Varšavi pa je doživela nezgodo z garderobo. Zvezdnica, ki je ravno takrat praznovala rojstni dan, je nenadoma na odru ostala brez bleščičastega krila, situacijo pa je sprejela z nasmehom in nastop izpeljala profesionalno do konca. Neprijeten trenutek bi se lahko končal dosti slabše, saj je pevka pozneje priznala, da običajno ne nosi spodnjega perila.

V Londonu na ogled manj znane fotografije legendarnega Paula McCartneyja

24ur.com
