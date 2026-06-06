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Tuja scena

J. Lo naj bi med snemanjem novega filma imela romanco s soigralcem

Los Angeles, 06. 06. 2026 09.27 pred 34 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Jennifer Lopez in Brett Goldstein

Čeprav je Jennifer Lopez še nedavno zatrdila, da je samska in ji takšen status trenutno najbolj ustreza, pa naj bi se zvezdnica med snemanjem novega filma Office Romance zapletla s soigralcem Brettom Goldsteinom. Kljub skrivni romanci pa naj bi igralca po zaključku snemanja ostala le prijatelja, je razkril vir blizu J. Lo.

Jennifer Lopez in njen zadnji soigralec iz filma Office Romance, Brett Goldstein, naj bi po romanci med snemanjem romantične komedije ostala le prijatelja, a so kemijo med njima opazili vsi prisotni. "Bila sta profesionalna, a kemija med njima je bila neverjetna in je ni bilo mogoče spregledati," je za Page Six dejal vir.

Jennifer Lopez in Brett Goldstein naj bi se romantično zapletla.
Jennifer Lopez in Brett Goldstein naj bi se romantično zapletla.
FOTO: Profimedia

"V mesecih snemanja sta to skušala skriti, a sta se spogledovala tudi med delom in njuna povezanost je bila očitna. Na zaključni zabavi so vsi opazili, da jima je skupaj zelo udobno in da sta si všeč," je dodal vir, ki je zatrdil, da naj bi si 56-letnica in 45-letnik lani ogledala predstavo na Broadwayu in skupaj preživela večer.

"Ko se je snemanje zaključilo, sta lahko postala več kot prijatelja in se brezskrbno sestajala," je razkril in dodal, da se je romanca nato hitro izpela. "Rada sta preživljala čas skupaj in Brett jo je osrečeval, a so stvari v začetku leta nekako izzvenele," je povedal.

Jennifer Lopez je zanikala, da je v zvezi z Brettom Goldsteinom, ne pa pretekle romance.
Jennifer Lopez je zanikala, da je v zvezi z Brettom Goldsteinom, ne pa pretekle romance.
FOTO: Profimedia

Soigralca naj bi ostala v dobrem odnosu. "Nista zaključila na grd način. Še vedno sta prijatelja, le da je kemija popustila. Privlačila sta se, a sta nazadnje ugotovila, da je bolje, če sta le prijatelja," je še razkril vir.

Lopez zanikala romanco s soigralcem

Zvezdnika sta bila pred kratkim gosta v oddaji Today, kjer ju je voditeljica Savannah Guthrie povprašala o romanci. "Ko z nekom sodelujem ali snemam film, se vedno pojavijo govorice, da sva se romantično zapletla," je odgovorila J. Lo, nato pa pojasnila: "Nisva par."

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KOMENTARJI2

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obožeobože
06. 06. 2026 09.44
Uff ta pa ma Km.
Odgovori
+0
1 1
Alergičen na levake
06. 06. 2026 09.41
Uau ... in kaj zdaj ? A nam bo poslala vsaj bon za pijačo, ker smo to brali ??
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
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