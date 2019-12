J.Lo o nekdanjem partnerju: Obdobje, ko sem bila s Puffyjem, je bilo noro

Pevka in igralka Jennifer Lopez je bila med letoma 1999 in 2001 v razmerju z glasbenikom Seanom 'Diddyjem' Combsom in je zdaj povedala, kakšno je bilo njuno razmerje, ki se je končalo s pokom. Skoraj dobesedno.

Zvezdnica Jennifer Lopez, ki je zdaj v razmerju z Alexom Rodriguezom, je za CBS Sunday Morning spregovorila o svojem preteklem razmerju z raperjem Seanom 'Diddyjem' Combsom, ki je bil takrat poznan pod imenom Puff Daddy oziroma Puffy. Par sta bila od leta 1999 do 2001, leto kasneje pa se je zaročila z igralcem Benom Affleckom, s katerim sta nato poroko prestavila na leto 2003 in razhod naznanila leta 2004. Jennifer Lopez in Sean Diddy Combs FOTO: Profimedia "Obdobje, ko sem bila s Puffyjem, je bilo noro," je povedala Tonyju Dokoupilu. Oba sta odraščala v Bronxu in sta se spoznala, ko je bil Combs že precej slaven, J.Lo pa je šele ustvarjala svoj prvi album. "Na nek način je postal moj mentor. Imela sva to noro, turbulentno razmerje, ki se je končalo s pokom," je dejala. "Skoraj dobesedno," jo je dopolnil Dokoupil in se s tem nanašal na to, da sta bila decembra leta 1999 vpletena v streljanje v nočnem klubu na Manhattnu. Combs je bil takrat tudi aretiran zaradi kršitve zakona o posedovanju orožja in bil kasneje na sojenju spoznan za nedolžnega, kar se je zgodilo le malo pred razhodom z Lopezovo. "Takrat mi je bilo usojeno, da je v mojem življenju, saj me je naučil, kar sem morala vedeti o glasbeni industriji in o tem, kakšna ustvarjalka želim biti," je zaključila Jennifer.