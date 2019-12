J.Lo o povečanju družine: Želim si to

Ameriška zvezdnica Jennifer Lopez ima iz zakona z Marcom Anthonyjem dvojčka Emmo in Maxa, njen zaročenec Alex Rodriguezpa je v njuno razmerje 'pripeljal' hčerki hčerki Natasho in Ello. V intervjuju za revijoPeople je tako dejala, da se med seboj vsi zelo dobro razumejo ter da skupaj zelo lepo rastejo. Kljub temu, da sta oba zelo zaposlena, poskušata otroke čim bolj aktivno vključiti v vse aspekte svojega življenje.

"Ko sem končala s snemanjem, me je čakala turneja, ves čas sem poskušala vključiti tudi najine otroke. Vse skupaj ni bilo lahko, bil je izziv. Smo zelo srečni, toda vijuganje med dogajanjem ni lahko. Bilo je polno izzivov, toda opominjamo se, da je vse to čudovito, blagoslovljena sva, da imava tako čudovite otroke. To je naše življenje, vsega se veselimo. Prišla do do točke, kjer se počutim udobno in močno."

Ko jo je novinar pobaral, ali bi svojo družino razširila, pa je izstrelila: "Želim si to. Ne vem, ali je to v božjem načrtu, toda rada bi poskusila. Za to idejo sem odprta." Zvezdnica je namreč julija dopolnila 50 let in zanositev ter nosečnost v tej starosti ni ravno lahka.