J.Lo o svoji vlogi striptizete: Počutila sem se zelo izpostavljeno

Jennifer je za Entertainment Tonightrazkrila, da se je bala ogledati film. "Ko sem ga prvič gledala, mi je bilo kar malo slabo," je povedala in dodala, da jo je bilo med ogledom strah, saj je v resnici zelo drugačna od vloge, ki jo je igrala. Ramona je namreč močna, agresivna ženska, Jennifer pa je zase povedala, da živi po pravilih in je bolj boječe narave. "Nikoli ne prečkam ceste tam, kjer ne bi smela, saj se vedno bojim, da bi me dobili," je povedala, da bi prikazala, kako drugačna je od vloge v filmu.

Priznala je še, da jo je bilo strah tudi slačenja. "To ni podobno mojim nastopom, kjer sem na odru v mrežastih hlačnih nogavicah in bodijih," je pojasnila in dodala: "To so zelo seksi kostumi. To je čisto nekaj drugega, saj sem bila skoraj gola!"

V enem od prizorov je Lopezova plesala oblečena le v spodnje perilo in razkrila, da se je zelo bala snemanja tega dela filma. "Bilo me je zelo strah tega plesa," je povedala za Variety. "Počutila sem se zelo izpostavljeno. Tega nisem še nikoli počela in ves čas sem se spraševala, kdo sploh sem," je nadaljevala, potem pa povedala, da je enostavno morala zbrati moči in zaključila, da ji je bilo v užitek igrati takšen lik.