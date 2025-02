J. Lo objavila redke fotografije 17-letnih dvojčkov Emme in Maxa

Jennifer Lopez je delila redke posnetke svojih dvojčkov Maxa in Emme , s katerima je obeležila njun 17. rojstni dan, ki sta ga praznovala 22. februarja. Pevka je na družbenem omrežju delila video, ki ga sestavlja kolaž fotografij in posnetkov, ki so nastali v minulih letih, ob njih pa pripisala: "Sedemnajst. Rada vaju imam do večnosti."

Med komentarji so se zvrstile čestitke njenih oboževalcev, ki so Emme in Maxu zaželeli vse najboljše za rojstni dan, drugi pa so ob tem omenili tudi zvezdnico. "Kako hitro mineva čas. Spomnim se, ko si bila noseča," je zapisala neka oboževalka, spet nekdo drug pa je dodal: "Prava ljubezen obstaja in je natanko taka – večna, čista in pristna." Tretja oboževalka je pevko pohvalila: "Opravila si neverjetno delo, ker si tako zaščitila svoja otroka."

J. Lo ima dvojčka z nekdanjim možem Marcom Anthonyjem. S pevcem sta bila poročena med letoma 2004 in 2014. Kljub ločitvi sta ostala v prijateljskih odnosih in nadaljevala sodelovanje pri različnih projektih, ob neki priložnosti pa sta oba poudarila, da je njun odnos poln ljubezni in spoštovanja.