J.Lo odeta v zlato poskrbela za presenečenje

Kolumbijski zvezdnik Maluma je v newyorški areni Madison Square Garden že drugič letos nastopal in oba koncerta tudi razprodal. Na včerajšnjem koncertu je obiskovalce in oboževalce presenetil s prav posebno glasbeno gostjo, divo Jennifer Lopez . Ta je na oder prišla kot utelešena boginja, oblečena v čudovito svetlikajočo zlato kreacijo, pod katero se je podpisala italijanska modna hiša Versace.

J.Lo je v duetu z Malumo zapela romantično balado No Me Ames (Ne ljubi me), ki jo je pred leti prepevala z zdaj že nekdanjim možem Marcom Anthonyjem. Zvezdnika sta požela številne vzklike navdušenja in ovacije.