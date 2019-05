J.Lo pokazala razkošni dekolte in nesramno drago torbico

49-letna pevka in igralkaJennifer Lopez je že pred več tedni v New Yorku začela snemati film Hustlers, v katerem bo zaigrala striptizeto Ramono. Na snemanju so ji tokrat delali družbo Lili Reinhart, Keke PalmerinConstance Wut.

Zvezdnica veliko prizorov posname na newyorških ulicah, kjer je seveda prava vaba za paparace. Ti so ves čas na preži, da bi jim v objektiv uspelo ujeti najbolj zanimive prizore. Tokrat je J.Lo med snemanjem, nosila oprijeto obleko z drznim dekoltejem, ki je razkrival njene obline.