J. Lo postala abrahamovka: partner se ji je poklonil z videoposnetkom

Latino zvezdnica Jennifer Lopez se je z današnjim dnem dokončno poslovila od 40. in ponosno zakorakala v svoje 51. leto starosti. Novopečena abrahamovka, ki še vedno velja za eno največjih zapeljivk v svetu šovbiznisa, je od svojega partnerja prejela posebno darilo: videoposnetek, v katerem je izpovedal vso ljubezen, ki jo čuti do nje.

J. Lo praznuje abrahama FOTO: Profimedia

Latino diva Jennifer Lopez, rojena kot Jennifer Lynn Lopez, se je danes dokončno poslovila od svojih 40. let in ponosno odprla knjigo abrahamovcev. Glasbenica, igralka, podjetnica in model namreč danes slavi svoj 50. rojstni dan, njen zaročenec, nekdanji profesionalni igralec bejzbola Alex Rodriguez, pa se ji je poklonil z objavo videoposnetka, v katerem ji je izpovedal svoja čustva. ''Hej, ljubica, rad bi ti zaželel vse najboljše. Ne morem verjeti ... Vse najboljše ljubica! Odkar sva skupaj, se zaradi tebe počutim, kot da vsak dan praznujem rojstni dan. Hvala ti za tvojo strast, energijo, navdih in neskončen trud biti najboljša v vsem, česar se lotiš. Si najboljša življenjska sopotnica, najboljša hči, najboljša mama, najboljša umetnica. Vsi te imamo radi: tvoji oboževalci, otroci in jaz. Naj bo ta rojstni dan res nekaj posebnega. Močno te ljubim,'' je v 1.35 minutnem posnetku povedal Rodriquez, ki je v videu združil posnetke najlepših utrinkov iz življenja slavljenke. Pod objavo je delil zapis, s katerim je namignil, da se kasneje obeta tudi velika rojstnodnevna zabava:''To je tvoja zabava, Jennifer! Hvala, ker si nas povabila, da s teboj preživimo ta poseben dan.''

V svoji Instagram zgodbi je delil tudi primerjavo dveh fotografij: ljubečo pozo z Jennifer in stisnjeni glavi leva in levinje.

A. Rod, J. Lo FOTO: Profimedia

Tako J. Lo kot Rodriguez sta namreč po horoskopskem znamenju leva, njuna rojstna dneva pa sta le tri dni narazen. Jennifer bo tako svojo svečko upihnila danes, Rodriguezu pa se rojstnodnevno presenečenje in prestop v 45. leto starosti nasmiha 27. julija. Lopezova, ki se sicer te dni mudi na svoji koncertni turneji, na kateri jo spremljajo njen zaročenec ter otroci, je v svoji Instagram zgodbi objavila posnetek rojstnodnevnega 'jutranjega' vzdušja, v katerem je štiričlanska druščina v udobnih oblačilih razigrano zaplesala.

Jennifer Lopez rojstni dan praznuje na svoji koncertni turneji FOTO: Profimedia

V eni izmed nedavno objavljenih fotografij je objavila svojo in Alexovo fotografijo in poleg zapisala, da je on ljubezen njenega življenja. Spomnimo: 50-letnica in 44-letnik sta se spoznala leta 2017 in svojo ljubezen marca letos okronala z zaročnim prstanom. O poroki še nista govorila javno, sta pa že večkrat poudarila, da ne želita prehitevati dogodkov. Oba sta namreč prestala propadle zakone (Rodriguez enega, Lopezova pa tri) in oba imata po dva otroka. Da se vsi skupaj zelo dobro razumejo, dokazujejo številni posnetki in zabavni utrinki, ki jih tako latino diva kot upokojeni športnik z veseljem delita na svojih družbenih omrežjih.

Jennifer, ki je v preteklosti trikrat skočila v zakonski jarem in se četrtič slednjemu približala z igralcem Benom Affleckom, do sedaj ni imela pretirane sreče v ljubezni. Njena razmerja in zakoni so povprečju trajali dve leti - izjema je bil zakon z glasbenikom Marcom Anthonyjem, s katerim je bila uradno poročena dobro desetletje in s katerim je povila dva otroka: deklico Emme Maribel Muñizin dečka Maximiliana Davida Muñiza. Kdo so bili moški njenega življenja? Ojani Noa Z igralcem se je poročila leta 1997, njun zakon pa je trajal le eno leto.

Jennifer Lopez s prvim soprogom Ojanijem Noo FOTO: Profimedia

P. Diddy Z glasbenikom je bila v razmerju od leta 1999 do leta 2001.

Z glasbenikom P. Diddyjem je bila v razmerju od leta 1999 do 2001 FOTO: Profimedia

Cris Judd Z igralcem je bila poročena od leta 2001 do leta 2003. Razšla sta se sicer že leta 2002, ko je Jennifer na snemalnem setu spoznala igralca Bena Afflecka.

Crisa Judda je zapustila zaradi Afflecka FOTO: Profimedia

Ben Affleck Z igralcem je bila v razmerju od leta 2002 do leta 2003, ko sta skoraj skočila v zakonski jarem, a sta poroko v zadnjem hipu odpovedala – domnevno zaradi velikega medijskega pritiska.

Malo je manjkalo, pa bi leta 2003 skočila v zakonski jarem z Benom Affleckom FOTO: Profimedia

Marc Anthony Z glasbenikom je bila poročena od leta 2004 do leta 2014, v zakonu pa sta postala starša dvema otrokoma. Uradno sta se razšla že leta 2011, ko se je Lopezova spustila v razmerje z enim izmed svojih plesnih koreografov.

V desetletnem zakonu sta postala starša dvema otrokoma FOTO: Profimedia

Casper Smart 18 let mlajši koreogref Casper Smart je bil v življenju latino dive prisoten od leta 2011 do leta 2014.

Razmerje s Casperjem Smartom se je začelo leta 2011, ko je bila uradno še vedno poročena z Marcom Anthonyjem FOTO: Profimedia

Alex Rodriguez Upokojenega igralca bejzbola je spoznala leta 2017, svojo ljubezen pa sta z zaročnim prstanom okronala marca letos. O svojem 'svežem' razmerju in partnerju je Jennifer pred časom povedala, da je v njeno življenje prišel v ravno pravšnjem trenutku.