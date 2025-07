J. Lo pred začetkom evropske turneje delila zapeljive fotografije

55-letna pevka in igralka začenja prvo evropsko turnejo po šestih letih, poimenovala pa jo je Up All Night. Zvezdnica je pred tem v Evropi gostovala leta 2019 s turnejo It's My Party, leta 2024 pa je napovedano turnejo This Is Me Live odpovedala, da je lahko več časa posvetila družini in prijateljem. To je bil tudi čas, ko je javnosti sporočila, da se z Benom Affleckom ločujeta.