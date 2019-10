J.Lo privabljala poglede v čudoviti poročni obleki

Paparaci so Jennifer Lopez v objektiv ujeli na newyorških ulicah, kjer že cel mesec snema novo romantično komedijoMarry Me.Tokrat je zvezdnica pritegnila ogromno pozornosti, saj je nosila glamurozno, razkošno poročno obleko libanonskega modnega oblikovalca Zuhairja Murada. Detajli na obleki so bili osupljivi, nevesta pa je celotni videz dopolnila s čudovito tančico in razkošnim nakitom. Glede na to, da gre le za vlogo, si lahko samo predstavljamo, kakšno obleko bo šele izbrala za svojo poroko. Ker je trenutno zelo zaposlena z delom, prav tako pa tudi njen zaročenec Alex Rodriguezbo njuna poroka morala še malo počakati.