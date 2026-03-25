J. Lo s svojo reakcijo nasmejala oboževalce: Ben, ti je ime?

Statistično gledano je zelo malo možnosti, da v velikanski množici ljudi, ki uživajo na tvojem koncertu, na oder povabiš osebo z enakim imenom, kot ga ima tvoj nekdanji mož. A to se je zgodilo Jennifer Lopez. Ko se ji je na odru pridružil Ben, je njena reakcija močno nasmejala občinstvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zvezdnica je med nastopom v Las Vegasu na oder povabila enega od oboževalcev, ki ga je opazila med množico. Ko je simpatični mladenič sramežljivo prišel na oder, ga je vprašala, kako mu je ime. "Kako ti je ime?" je vprašala nič hudega sluteča pevka, a v odgovor slišala ime, ki ga je verjetno najmanj pričakovala od vseh. "Ben," je odgovoril. 56-letnica je nato reagirala sila iskreno. "Ben? Uf, pridi sem," mu je rekla, ga prijela za roko in ga odpeljala v zaodrje. S svojo reakcijo je nasmejala občinstvo, tudi sama pa se ni mogla zadržati in je planila v glasen smeh.

Jennifer Lopez je med nastopom na oder povabila oboževalca Bena. FOTO: Profimedia

Posnetek zabavnega pripetljaja je seveda navdušil oboževalce in hitro zaokrožil po spletu. "Ona je kraljica," "Ta reakcija nas sploh ne preseneča" in "Ko samo Ben pride na svoj račun" so komentirali številni uporabniki družbenih omrežij. Glasbenica si je z rahlo šalo na račun svojega nekdanjega moža Bena Afflecka, s katerim sta bila poročena slabi dve leti, spet priborila nekaj več naklonjenosti občinstva.