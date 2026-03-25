Tuja scena

J. Lo s svojo reakcijo nasmejala oboževalce: Ben, ti je ime?

Las Vegas, 25. 03. 2026 13.04 pred 1 uro 2 min branja

K.A.
jennifer lopez

Ko te na koncertu v Las Vegasu spremlja večtisočglava množica in med občinstvom izbereš oboževalca, ki se ti lahko pridruži na odru, je majhna verjetnost, da mu bo ime tako, kot je ime tvojemu nekdanjemu možu. A Jennifer Lopez ima očitno to smolo, da jo ime Ben spremlja tudi po ločitvi. Ko je med nastopom v Las Vegasu na odru gostila oboževalca Bena, je njena reakcija močno nasmejala občinstvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnica je med nastopom v Las Vegasu na oder povabila enega od oboževalcev, ki ga je opazila med množico. Ko je simpatični mladenič sramežljivo prišel na oder, ga je vprašala, kako mu je ime. "Kako ti je ime?" je vprašala nič hudega sluteča pevka, a v odgovor slišala ime, ki ga je verjetno najmanj pričakovala od vseh. "Ben," je odgovoril. 56-letnica je nato reagirala sila iskreno. "Ben? Uf, pridi sem," mu je rekla, ga prijela za roko in ga odpeljala v zaodrje. S svojo reakcijo je nasmejala občinstvo, tudi sama pa se ni mogla zadržati in je planila v glasen smeh.

Jennifer Lopez je med nastopom na oder povabila oboževalca Bena.
FOTO: Profimedia

Posnetek zabavnega pripetljaja je seveda navdušil oboževalce in hitro zaokrožil po spletu. "Ona je kraljica," "Ta reakcija nas sploh ne preseneča" in "Ko samo Ben pride na svoj račun" so komentirali številni uporabniki družbenih omrežij. Glasbenica si je z rahlo šalo na račun svojega nekdanjega moža Bena Afflecka, s katerim sta bila poročena slabi dve leti, spet priborila nekaj več naklonjenosti občinstva.

To sicer ni prvič, da se je pošalila na račun svojih nekdanjih soprogov, saj je v začetku tega meseca na odru prav tako omenila svojega nekdanjega moža Marca Anthonyja, od katerega se je ločila leta 2014. "Po tretji ločitvi sem to resnično začela trenirati," se je takrat pošalila na račun poroke z očetom svojih otrok, s katerim je bila sicer poročena najdlje do sedaj, skoraj 10 let.

