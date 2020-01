'J.Lo, svojim otrokom, družini, trenerjem in osebju si prvakinja'

Ameriška pevka in igralka Jennifer Lopez si je za vlogo v filmu Prevarantke na Wall Streetu prislužila nominacijo za prestižni zlati globus in sicer v kategoriji za najboljšo stransko igralko. Toda kipec je odneslaLaura Dern za vlogo v drami Marriage Story.

Kljub temu da zvezdnica kipca ni dobila, pa je v očeh njenega zaročenca, upokojenega igralca bejzbola Alexa Rodrigueza, vseeno zmagovalka. Poklonil se ji je tudi na Instagramu: "Jen, ne potrebuješ pokala, medalje ali plakete, s katero bi dokazala, da si zmagovalka. Zmagovalka si milijonom mladih žensk, ki so te opazovale in ki si jih navdihovala, da so naredile neverjetne stvari. Za nešteto glasbenikov, plesalcev, igralk in izvajalcev, ki so videli in posnemali tvojo strast, pogon in delovno etiko, da bi našli svoj uspeh, si prvakinja. Svojim otrokom, družini, trenerjem, osebju in razširjeni družini si prvakinja ... Tega nikoli ne pozabi."

Za Jennifer je bilo leto 2019 zagotovo eno najuspešnejših v karieri, kljub temu da ni dobila nagrade na globusih, pa je v Palm Springsu, kjer so že 31. leto zapored podelili filmske nagrade Palm Springs International Film Festival Awards, dobila nagrado.