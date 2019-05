J.Lo tik pred abrahamom v odlični formi

Ameriška zvezdnica se zato v zadnjih tednih na veliko pripravlja na svojo težko pričakovano poletno koncertno turnejoIts My Party (To je moja zabava).

49-letna pevka je znana po izjemni disciplini in ničesar ne prepušča naključju. Zadnje dni je zaprta v studiu, kjer pili še zadnje plesne korake. Kot je dejala, pripravlja nepozaben šov in tudi nekaj presenečenj. Poleg tega pa ne zanemarja niti obiska telovadnice, ki je pri njej dnevno na planu. Na Instagramu je delila novo fotografijo, na kateri v športnem modrčku razkazuje trebušne mišice. Dvourni pevsko-plesni spektakel od nje zahteva dobro pripravljenost, zato je pomembno, da je v čim boljši kondicijski pripravljenosti.

Turnejo, v okviru katere bo imela 34 koncertov, bo začela 7. junija v Inglewoodu in končala 27. julija v Miamiju. Nato pa jo čakajo še koncerti v Izraelu, Rusiji, Turčiji in Egiptu. To bo njena prva turneja po letu 2012 in po končani lasvegaški rezidenci, ki jo je zaključila septembra lani.

Pred dnevi je izdala še remiks za svojo najnovejšo pesemMedicine, izid katerega je pospremil tudi precej seksi video. Pri remiksu je sodelovala sSteveom Aokijem.