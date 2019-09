J.Lo v krilu s (pre)visokim razporkom

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez se v teh dneh potepata po Evropi. Slavna zaročenca sta bila povabljena na rojstnodnevno zabavo ameriškega košarkarja Magica Johnsona . Ta je sicer že 14. avgusta dopolnil 60 let, a se je šele zdaj odločil, da priredi na plaži Nikki Beach v Saint-Tropezu zabavo za svoj okrogli rojstni dan.

50-letna ameriška pevka in igralka je pritegnila pozornost v poletnih oblačilih. Tokrat je nosila modro krilo z visokim razporkom in belim topom z dolgimi rokavi, videz pa je kombinirala s sandali z debelim podplatom. Svoj videz je dopolnila z visečimi uhani, s sončnimi očali in torbico.