J.Lo v seksi bikiniju kot kalifornijska Barbie

Jennifer Lopez je s to fotografijo razkrila enega od svojih videzov v prihajajočem videospotu.

Jennifer Lopezje objavila novo fotografijo, ob kateri je marsikdo od oboževalcev — če sodimo po komentarjih — ostal odprtih ust. ''Kako je mogoče, da si z leti videti tako dobro? ... Popolna! ... ''Jenny from the Block'', še vedno si vroča, Alex je zadel na loteriji. Osupljiva ...'' to je samo nekaj komentarjev, ki se jih je zgrnilo pod njeno objavo. S fotografijo je pritegnila veliko pozornosti, saj je ta dobila več kot 2,5 milijona všečkov.

49-letnica je pod fotografijo razkrila, da je novo pesem, ki jo je posnela s portoriškim glasbenikomBadom BunnyjempoimenovalaTe guste (Všeč sem ti).Pod fotografijo, na kateri nosi rumene seksi kopalke in sončna očala, je kot ključnik zapisala besedi ''malibu barbie'', kar v prevodu pomeni malibujska barbika. S tem je verjetno namignila, da so videospot posneli v sončni Kaliforniji, na plažah Malibuja.

Da bo videospot prava poslastica za oči, ni nobenega dvoma.