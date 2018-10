J.Lo z drznim dekoltejem sporočila nepričakovano novico

Bad Bunny, ki je znan po pesmih I Like It, Estamos Bien in Amorfoda, je pred enim tednom izdal pesem Mia (Moja), pri kateri je moči združil z raperjem Drakom. J.Lo pa je pri pesmi Dinero (Denar) nazadnje sodelovala s Cardi B inDJ-em Khaledom.

49-letni pevki, ki bo naslednje leto praznovala abrahama, gre trenutno vse po maslu, tako v karieri kot v zasebnem življenju. Nedavno je izjavila, kako pomembno je imeti ob sebi partnerja, kot je njen Alex Rodriguez: ''Imeti ob sebi partnerja, ki predstavlja podporni steber v tvojem življenju, in nekoga, na kogar se vedno lahko zaneseš in ki ti to dokaže na več načinov ... Saj vsi vemo, kakšne so razmere v šovbiznisu. Imeti nekoga takšnega ob sebi je neprecenljivo. Zvezdniško življenje s seboj nosi tudi številna potovanja, veliko odsotnosti in ... res se trudi, da mi pride nasproti. Vedno je ob meni in to mi največ pomeni.''