J.Lo z ganljivo objavo, posvečeno mami, raznežila oboževalce

Jennifer Lopez je svoji mami Guadalupe, ki je 74 let dopolnila 12. decembra, na družbenih omrežjih posvetila zelo lep in čustven zapis:

"Ljudje me sprašujejo, od kod črpam vso to energijo, zagon, svoje plesne gibe (smeh) ... No, zdaj veste – od moje mamice Guadalupe. Odkar se spomnim, je vedno plesala, se smejala in osvetljevala vsak prostor, v katerem je bila. Ona je definicija mladosti in brezčasja v vsakem starostnem obdobju. Ljubila je glasbo in filme ter zgodovino in muzikale in verjela v resnično ljubezen ... in vse to je prenesla name ... in jaz sem za to toliko boljša." je svoje misli Jennifer strnila v čudovito rojstnodnevno čestitko in nadaljevala: