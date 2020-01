J.Lo z novimi smaragdnimi uhani domov odnesla prvo trofejo

Za Jennifer Lopezje bilo leto 2019 eno najuspešnejših v karieri. Marca se je zaročila z izbrancem Alexom Rodriguezom, z učenjem plesa na drogu se je pripravljala na vlogo striptizete Ramone v filmu Prevarantke na Wall Streetu Hustlers, junija je na 'modnih oskarjih', podelitvi prestižnih nagrad CFDA, prejela nagrado za modno ikono, julija je dočakala abrahama in imela eno najuspešnejših poletnih koncertnih turnej It's My Party, na Versacejevi modni reviji se je sprehodila v posodobljeni različici obleke, zaradi katere je pred 19 leti nastal iskalnik slik na spletnem brskalniku Google in še bi lahko naštevali ...