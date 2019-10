J.Lo z vročo fotografijo pospremila izid pesmi

Ameriška zvezdnica, ki ima za seboj nepozabno leto – pa tega še niti ni konec – je že pred dvema letoma z duom Gente de Zona izdala singelNi Tú Ni Yo, s katerim je napovedala da se vrača na latino trg. Sledile so pesmi Amor, Amor, Amor, Se Acabó el Amor in El Anillo.A o novem albumu vsaj za zdaj še ni govora.

J.Lo je pred dnevi poskrbela za prijetno presenečenje, in sicer na koncertu kolumbijskega zvezdnika Maluma, s katerim sta zapela v duetu in tako poskrbela za odlično popotnico k novemu projektu. Zvezdnika sta v New Yorku namreč začela snemati novo romantične komedije Marry Me.