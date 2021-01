J.Lo za silvestrovo nastopila z diamantno masko

Jennifer Lopez je na silvestrovo nastopila na Time Squareu v New Yorku. Čeprav bi si verjetno želela, da bi si njen nastop v živo ogledalo več tisoč ljudi, je vseeno poskrbela, da se bo njen silvestrski nastop zapisal v spomin – predvsem zaradi glamurozne oprave.

icon-expand Jennifer Lopez je izbrala prav posebno masko. FOTO: Profimedia

51-letna Jennifer Lopez je leto 2020 začela z odmevnim februarskim nastopom na Super Bowlu in ga sklenila s silvestrskim nastopom na Time Squareu v New Yorku. Za prvo pesem je izbrala najnovejši singel In the Morning,ki ga je prvič predstavila v živo.Zvezdnica je na odru stala na šest metrov visokem stebru, na sebi pa je imela šest metrov dolg bel plašč s pernatimi plastmi, ki je zaobjel cel steber. Na prvi pogled je bilo videti, kot da je zvezdnica skočila ven iz ogromne torte. Za to svečano priložnost si je nadela prav posebno bleščečo diamantno masko, ki je spominjala na kristalno kroglo, ki jo v New Yorku tradicionalno spustijo ob izteku leta in tako naznanijo prihod novega leta.

icon-expand Jennifer Lopez je za zadnji nastop v letu 2020 izbrala posebno glamurozno opravo. FOTO: Profimedia

Med prvo pesmijo si je J.Lo snela masko in plašč, pod katerim je nosila bleščeč pajac in eleganten suknjič z nekoliko dvignjenimi rameni. Svoj silvestrski videz je dopolnila z dolgimi visečimi uhani in bleščečimi rokavicami. Po pesmi In the Morningje občinstvo nagovorila ter med drugim povedala, da nas je leto 2020 naučilo, da moramo biti hvaležni za vse, kar imamo in da moramo ceniti vsak dan trenutek, saj smo jih preveč izgubili. Utrinki s silvestrskega nastopa Jennifer Lopez:

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Sledil je eden njenih največjih hitov Waiting for Tonight, ki ga je spremenila v počasnejše ritme. Nato je slekla suknjič ter odpela delček pesmiDream On, ki jo v originalu izvaja legendarna zasedba Aerosmith. Za konec svojega skoraj osem minut dolgega nastopa pa je postregla z energično uspešnico Dance Again.

icon-expand Silvestrski nastop J.Lo na Times Squaru FOTO: Profimedia

Njen nastop so pod odrom spremljali zaročenecAlex Rodruguez ter njuni otroci, manjkala pa ni niti pevkina mama Lupe. Zaradi pandemije se je praznovanje silvestrovanja na Times Squareu prvič v svoji 114-letni zgodovini preselilo na splet, kar pomeni, da so morali oboževalci J.Lo njen nastop spremljati prek televizijskih zaslonov ali preko telefona. Kot lahko vidite, J.Lo ne dovoli, da bi spremembe vplivale nanjo oziroma na to, kar najbolje počne: in to je pripraviti nepozaben spektakularen nastop. Poglejte si silvestrski nastop J.Lo:

