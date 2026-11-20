Jennifer Lopez je v enem svojih najbolj odkritih intervjujev doslej poglobljeno analizirala svojo romantično preteklost in razloge, ki so jo štirikrat pripeljali pred oltar. 57-letna pevka in igralka je med gostovanjem v podkastu Friends Keep Secrets, ki ga vodijo Benny Blanco, Lil Dicky in njegova soproga Kristin Batalucco, razkrila, da se je za bleščečo fasado svetovne slave pogosto skrivalo preprosto hrepenenje po pristni človeški bližini.

Jennifer Lopez je v podkastu Friends Keep Secrets iskreno spregovorila o svojem zasebnem življenju. FOTO: You Tube

Pogovor, ki je potekal pred izidom njenega koncertnega filma The JLo Show: Live from Las Vegas, je osvetlil psihološko ozadje njenih zakonov z Ojanijem Noo, Crisom Juddom, Marcom Anthonyjem in nazadnje z Benom Affleckom. J.Lo je priznala, da je v partnerskih zvezah predvsem iskala občutek stabilnosti in prizemljenosti, ki ji ju svet zabavne industrije ni mogel ponuditi. "Zdaj resnično razumem, da sem iskala prizemljitev. Že dolgo sem bila slavna. Počutila sem se nekako izgubljeno v svetu. To je osamljeno življenje. Ljudje mislijo, da si vedno obkrožen z ljudmi in vsem mogočim, a je kljub temu nekako osamljeno," je priznala. Pevka je poudarila, da je hrepenela po nekom, ki bi si resnično želel preživljati čas z njo zaradi nje same, ne pa z nekom, ki od nje prejema denar oz. pričakuje določene koristi.

Ločitve je označila za izjemno težke in polne razočaranj. "Težke so. Prinašajo razočaranje," je dejala. Njen nasvet vsem, ki prehajajo skozi podobno preizkušnjo, je ohranjanje dostojanstva. "Lahko se ozrem nazaj na te situacije, pa tudi če so bile nekatere izmed njih še tako boleče, tako hude. Lahko se ozrem nazaj in si rečem: 'Ljubila sem brezpogojno. Ravnala sem na način, na katerega sem kot človek ponosna, in z nikomer nisem ravnala tako, da bi se morala tega sramovati,'" je strnila. Ob tem je dejala, da je v trenutkih tegobe skušnjava po maščevanju res lahko velika, vendar si je sama vedno prizadevala, da je ostala dobra oseba.

Ben Affleck in Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

V luči preteklih izkušenj trenutno nima nikakršne želje po vstopu v novo partnersko zvezo. Čeprav možnosti, da bi se v prihodnosti ponovno zaljubila, ne izključuje popolnoma, se zaveda vzorca, ki je zaznamoval večino njenega odraslega življenja – nenehnega prehajanja iz enega razmerja v drugo. "Bila sem nekakšna serijska monogamistka, eno za drugim, poskušala sem najti tisto pravo stvar in upala, da je to končno to," je dejala.