J. Lo zapeljevala s plesom ob drogu

Latino diva Jennifer Lopez je v najboljši formi svojega življenja. To je dokazala tudi s plesom ob drogu, za katerega so potrebni telesna moč, vzdržljivost in gibčnost. Njene zapeljive gibe je spremljal njen partner Alex Rodriguez, ki ni mogel skriti navdušenja.

49-letna Jennifer Lopez je že nekaj časa v razmerju s poklicnim igralcem bejzbola, Alexom Rodriguezom, par pa je velik ljubitelj športnih aktivnosti in telovadbe. Prav ljubezen do gibanja je latino divo pripeljala do najboljše forme njenega življenja, zdaj pa se ji nasmiha tudi nova vloga v filmu Hustlers, v katerem bo stopila v čevlje eksotične plesalke. Lopezova, ki velja za perfekcionistko, že pridno vadi za svojo vlogo, ki bo od nje zahtevala izpiljeno tehniko plesa ob drogu.

FOTO: Instagram

Na vadbi jo je spremljal partner Rodriguez, ki je iz ozadja opazoval in snemal njen napredek. V trenutku, ko se je zapeljivo zavrtela okoli droga, ni mogel skriti navdušenja in tako je na posnetku slišati tudi njegov vzklik odobravanja ''woooo.'' Njen 'največji oboževalec', kot je pred časom povedala Lopezova, je v svoji zgodbi na Instagramu delil posnetek izbrankinega treninga, ki pa ni bil edini trening tega dne. Po plesu ob drogu se je Jennifer odpravila na vadbo z utežmi in posnetke objavila v svoji zgodbi na Instagramu, pospremila pa jih je z opisom, da za novi film Hustlers dela vaje za moč.

Jennifer Lopez za prihajajoči film že pridno vadi v telovadnici FOTO: Instagram