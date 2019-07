J.Lo zaradi zaročenca prekinila koncert

Jennifer Lopez, ki je pred dnevi dočakala abrahama, je ta teden v okviru svoje turneje It's My Party imela v Miamiju kar tri koncerte. Eden izmed njih je bil nekoliko bolj poseben, saj je pripravila dve presenčenji za svojega zaročenca Alexa, ki je praznoval 44. rojstni dan.

J.Lo se je za zaročenca pri nastopu še posebej potrudila. FOTO: Profimedia

Potem ko je 24. julija svoj 50. rojstni dan praznovala Jennifer Lopez, je bil zdaj na vrsti še njen ljubi zaročenec Alex Rodriguez, ki je dopolnil 44 let. "Hvala vsem za prijazne in prisrčne želje za rojstni dan. Neizmerno sem srečen in hvaležen za to, kje sem v življenju. Zahvaljujem se Gospodu za moje blagoslove, danes in vsak dan. Pomembno je, da si vsak vzame minuto in slavi sebe in ne samo tisti dan, ko praznujete rojstni dan. Vsi delamo napake v življenju. Vztrajajte. Pojdite naprej. Nikoli ne obupajte. Čudeži se dogajajo. O tem razmišljam vsak dan. Hvala vsem in imejte čudovit dan!" se je Alex zahvalil na Instagramu, zraven pa objavil posnetek z zabave, na kateri sta si z zaročenko med plesom dala duška.

Na družbenih omrežjih mu je čestitala tudi J.Lo, ki je objavila posnetek, ki je nastal kar med njenim koncertom v Miamiju. Novopečena abrahamovka je prekinila svoj nastop in poskrbela za vrhunec tega večera. Svojemu dragemu, ki ga je zvabila na oder, je odpela vse najboljše skupaj z množico obiskovalcev, na odru pa sta se ji pridružila tudi njena 11-letna dvojčka, Emme in Max, ter Alexovi hčerki, 14-letna Natasha in 11-letna Ella.

"Danes in vsak dan te slavim, moja ljubezen ... Edinstven si, moj orkan in zavetje v nevihti ... Hvala, ker si luč v mojem življenju ... želim ti najlepši rojstni dan! Vse najboljše 13!" mu je J.Lo voščila na Instgaramu. Seveda ta večer ni manjkala niti ogromna večnadstropna rojstnodnevna torta v stilu bejzbola, na njej pa številka 13, ki je simbolizirala številko Alexovega dresa.

50-letna pevka mu je pripravila tudi posebno pevsko-plesno točko, pri kateri je bil slavljenec seveda v središču pozornosti. J.Lo je Alexu odpela pesem If You Had My Love, med izvajanjem le-te pa je postregla z zapeljivimi in seksi gibi. No, in brez dvoma lahko rečemo, da on ni vajen takšne pozornosti kot njegova draga, saj mu je bilo malo nerodno. Več v spodnjem videu:

Alex je pred dnevi svojo drago še pred rojstnodnevno zabavo presenetil z razkošnim darilom. Poklonil ji je športni avto, rdečega porscheja 911 GTS. Po poročanju tujih medijev je zanj odštel 140.000 dolarjev, kar je približno 126.000 evrov. Preden ji ga je izročil, je nanj položil ogromno zlato pentljo. Novega jeklenega konjička pa nima samo slavna abrahamovka, ampak tudi on. Alex je namreč za rojstni dan dobil nov avtomobil, starodobnika znamke Blue Ford Bronco, s katerim je takoj šel en krog. Na sovoznikovem sedežu pa ga je spremljala zaročenka. Več v priloženi fotogaleriji:

FOTO: Profimedia